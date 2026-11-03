Vecinos tocaron cacerolas por apagón de casi nueve horas en El Tigre

El sonido de las ollas retumbó la noche de este lunes, 2 de noviembre, en el sector Pueblo Nuevo Sur de El Tigre, estado Anzoátegui, donde varios vecinos protagonizaron un cacerolazo para expresar su molestia al sumar casi nueve horas de apagón.

Según los afectados, el servicio eléctrico se interrumpió en las áreas que comprenden de la calle 13 a la 23 y de la 7ma carrera a la 12va carrera, además de varios urbanismos.

Trascendió que la protesta comunal se extendió por alrededor de una hora. Minutos después, los ciudadanos recibieron información de que supuestamente la falla respondía a la caída de un interruptor en la subestación Tigre II, por lo que cuadrillas de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) trabajaron en la reparación y la energía fue restablecida aproximadamente a las 8:30 pm.

Servicio deficiente

Una habitante de la zona, quien resguardó su identidad, denunció que de igual manera al cabo de unos segundos la luz se fue y regresó nuevamente.

"Estamos estresados por la situación. Todos los días la luz se va más de cinco horas. Nosotros pagamos el servicio, tenemos derecho a reclamar", expresó la vecina.

Asimismo, comentó que debido a la deficiencia eléctrica, los miembros de la comunidad se han visto obligados a acostumbrarse a comprar diariamente los alimentos que van a consumir para que no se lesb dañen por la falta de refrigeración.

El Tigre / Damary Díaz