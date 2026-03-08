Vecinos de Playa Grande salieron a la calle para protestar por el retraso en el abastecimiento de agua

La crisis de agua que se vive en sectores del estado Sucre, alcanzó y movió a los vecinos de Playa Grande, quienes salieron a la calle este sábado a protestar para pedir a la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe) que restablezca el servicio para La Vivienda, las calles Las Mercedes y Sucre, parte alta de la escuela Petrica Reyes, Aricagua, entre otras zonas.

Los habitantes de las comunidades afectadas dijeron que tienen un esquema de abastecimiento cada ocho días, pero este sábado tocaba y no abrieron el agua, pese a que sí hay en otras zonas como Hato Romar II, La Rinconada y Bloques de Playa Grande, que, aseguraron, reciben el recurso hídrico de forma permanente.

Desde principios de año, acotaron, dejaron de recibir agua permanente sin aviso y sin explicaciones. Jhoanna Villarroel, vecina de la calle dos de La Vivienda, dijo que se trata de un problema grave porque mucha gente no tiene dónde almacenar y cuando logran tener agua es porque apagan las bombas.

“Teníamos agua permanente y ahora viene cada ocho o diez días, y cuando llega la gente prende las bombas y a nosotros no nos abastece”.

Pidió que les amplíen el esquema de suministro y que cuando manden el agua le pongan presión para que le llegue a todo el mundo.

Adelina Lárez, también de La Vivienda, cuestionó los trabajos que hicieron a El Carupanero. “Se suponía que los arreglos eran para que la gente tuviera agua y ahora estamos peor”, dijo

Marley Moreno, otra residente de la zona, ironizó que con una vela resuelven cuando falla la electricidad, pero sin agua no pueden vivir.

“Esto es demasiado. Necesitamos que nos resuelvan el problema del agua, en La Rinconada hay agua permanente y se abastecen de la misma tubería”.

Yeliana Villarroel Moreno, habitante del sector El Carujo, pidió a las autoridades que restablezcan el servicio diario. “Hay que tomar cartas en el asunto. Somos personas, necesitamos el vital líquido, no tenemos dónde almacenar agua. Señor alcalde tome conciencia, somos de El Carujo, y estamos montados en el cerro, ni modo que bañemos a los niños con agua de la salina”.

Propuestas

Rosa Fermín, vocera de la Comuna Vecinos y Vecinas de Playa Grande, que abarca a unas 1.600 familias, dijo que la decisión de mandar agua cada ocho días la tomaron en Hidrocaribe y a pesar de que se les planteó ampliar el abastecimiento se negaron sin dar explicaciones, pese a que las mejoras en El Carupanero permiten a muchas comunidades gozar de agua permanente. “Quedamos en un acuerdo de que iba a venir el agua cada ocho días”.

Sin embargo, ya en dos ocasiones el esquema se ha extendido hasta por diez días y el otro problema es que prácticamente no se pueden apagar las bombas.

Una vecina que no se identificó, refirió que en la oficina de Hidrocaribe dijeron que en la zona hay desperdicio de agua y de allí la medida de control.

Pero el agua se bota en la calle Principal de forma indiscriminada con las roturas de un tubo obsoleto, explicó, y los vecinos llevan meses a la espera de unos trabajos por parte de Hidrocaribe que no terminan de llegar. Tampoco se han dispuesto a colocar medidores en la zona.

Explicó Rosa Fermín que en Hidrocaribe, la funcionaria Rosalba Martínez argumentó que unos trabajos de mantenimiento, que se realizaron el día 3, por 24 horas, retrasó el esquema esta semana. Este sábado fue 7 de marzo, por lo que la explicación suena a excusa.

Fermín adelantó que el lunes sí iniciarán los trabajos de cambio de tuberías en la Troncal 9, pero de aguas servidas, que esas sí abundan en las calles afectadas por la escasez de líquido potable.

Sucre/ Yumelys Díaz