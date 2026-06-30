Vecinos de Parque Vidoño: se abrieron más las grietas de la torre con los terremotos (+Fotos)

Los fuertes terremotos que se registraron en el país el pasado 24 de junio también dejaron secuelas -en menor proporción que en Caracas y La Guaira- en otras zonas del territorio nacional.

En el caso del estado Anzoátegui, vecinos de Parque Vidoño, ubicado en la vía hacia El Rincón, municipio Sotillo, reportaron que tras el doble movimiento sísmico, se abrieron más las grietas que se produjeron desde hace varios meses en la torre B.

Incluso, a través de un video mostraron cómo se cayó parte de la estructura del segundo módulo.

"Exigimos al gobernador que se haga presente, ya que hay niños en el lugar y hasta pacientes oncológicos, y no tenemos donde estar. No hemos descansado en estos días por temor", comentó el ama de casa Wende Castillo.

Inspección

Otra de las vecinas afectadas, Yusvelin Mata, recordó que el año pasado los bomberos del estado realizaron una evaluación y determinaron que wl lugar es inhabitable.

No obstante, hasta la fecha el gobierno nacional no los ha reubicado en espacios acordes para vivir.

"Sólo nos reunimos una vez con el gobernador (Luis Marcano) y la alcaldesa (Sugey Herrera), pero después no nos hemos sentado en las mesas técnicas que nos dijeron. Ya aquí se determinó que estamos en alto riesgo, pero no nos han ofrecido solución. El día que se cayó la estructura vinieron funcionarios de Protección Civil y la Guardia del Pueblo, nos mandaron a bajar y después de inspeccionar, sólo nos dijeron que estuviéramos alerta y esperemos", relató.

Según las residentes consultadas, en la torre B habitan cerca de 150 personas, las cuales están en peligró ante el inminente riesgo de desplome de la torre B, como ocurrió en su momento con la torre E.

Barcelona / Jesús Bermúdez