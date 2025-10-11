Vecinos de la parte alta de Cumaná rechazaron que les lleven agua sucia en cisterna y pidieron arreglo de una bomba

Luego de casi un mes sin recibir agua por tubería y con una dotación irregular por cisterna, habitantes de cinco comunidades de Cumaná (Mundo Nuevo, El Mirador, avenida José Vicente Gutiérrez, Vallecito y Miramar) decidieron ir hasta la sede de la Gobernación de Sucre, para exigir una solución a un problema que los agobia y afecta su calidad de vida.

Los vecinos se quejaron de que ante la gravedad del problema no haya una respuesta por parte de las autoridades regionales y municipales y se agolparon frente a la sede del gobierno para llamar la atención y pedir la solución, primero a la avería de la bomba que impulsa el agua hacia esas comunidades y luego, al hecho de que les están llevando poco líquido y para colmo, sucio.

Yannelys Brito, vecina de El Mirador y una de las afectadas, dijo que hay personas con necesidades especiales que requieren agua constante, y no la tienen.

Dijo que las cisternas nunca pueden y la bomba la arreglan en la noche y ya en la mañana está dañada. “Le hacemos un llamado a la gobernadora Jhoanna Carrillo y al alcalde Pedro Figueroa, que solucionen con una bomba nueva, porque ya no sirve que la sigan remendando”.

Gregoria Cova, también vecina de El Mirador, pidió a las autoridades que busquen una solución ante la escasez. “Somos seres humanos. En verdad, señora gobernadora se le hace un llamado para que mande agua”. Se quejó de que las cisternas les llevan “agua amarilla”, que no está apta para beber.

Agregó que llevan 25 días sin agua y siguen sin una respuesta. “Ni agua por cisterna, ni agua por ninguna parte”.

Yideisi Carvajal, del sector Vallecito, ratificó que las cisternas les están llevando agua sucia, “queremos que la gobernadora nos solucione eso, porque en Vallecito, en la parte baja, son 20 años sin agua”.

La vecina denunció que la bomba se ha dañado unas seis veces en los dos últimos años. “No quiero agua de cisterna, quiero por tubería. Los niños no pueden beber esa agua”.

Rosario Salazar, de la subida de Corporiente, sector que está dentro de la zona afectada, se sumó a la protesta por el agua por tubería. “Ya no queremos agua por cisterna, para cargar agua potable vamos al hospital o al cementerio y lo que queremos es que nos den respuesta de la bomba”.

La vecina precisó que la estación está en El Antillano y abastece a unas 22 comunidades, que se han visto afectadas en distinta medida. “Lo que queremos es una respuesta de la gobernadora, que nos apoye con la bomba”.

Edith Bolívar, de Mundo Nuevo, dijo que la cisterna llena una sola vez y se cansan de pedirles agua, porque lo que les dan es muy poquito. “Necesitamos que arreglen esa bomba para tener el agua permanente”.

Luisa Mago, de Corporiente, dijo que bajan hasta el hospital y se meten en una cola, para poder cargar agua en pimpinas.

Sucre/ Corresponsalía