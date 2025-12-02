Vecinos de la calle Perú de Carúpano piden atención para el asfaltado

Para los conductores se ha convertido en un verdadero peligro transitar por la calle Perú de Carúpano, en el estado Sucre. El hundimiento del pavimento, donde repararon un colector caído hace un tiempo, es lo que se aprecia en la arteria vial céntrica, entre las calles Las Margaritas y San Félix.

Luego, en la intersección de la calle Perú con San Félix, con la vía hacia el terminal, por donde circula buena parte del transporte público que va hacia la zona oeste de Bermúdez, una alcantarilla sin tapa, en plena vía, hace que los carros deban esquivar el hueco cuando circulan por la zona.

Más adelante, ya en la ruta hacia la calle Güiria, un hueco lleno de aguas servidas se abrió en plena vía hace unos días y los vecinos debieron colocar un palo para advertir a los conductores.

La lista la cierran las alcantarillas rotas de la intersección con la calle Güiria, a apenas una cuadra de la comandancia de la Policía estadal.

Explicación

La vecina Virginia de Rodríguez explicó que en el hueco que se abrió frente a su casa, en la cuadra entre las calles San Félix y Güiria, se abrió de repente hace unos tres días y se puede apreciar que está lleno de agua putrefacta.

Explicó que ya obreros, aparentemente de la alcaldía, pasaron por el sector inspeccionando, afectados aseguran que el hueco es un verdadero peligro.

María Rojas, otra residente de la cuadra, dijo que hay quejas de los conductores, y refirió que los inspectores habrían dicho “que hay huecos más viejos en la ciudad”.

Henry Rodríguez, otro habitante del sector, dijo que lo menos que desean son conflictos con las autoridades, pero la verdad es que la zona parece una "huecoteca. No queremos tomar acciones que no sean las adecuadas hasta que las autoridades se encarguen de eso”.

Calles

Refirió que la calle está en malas condiciones, pero ya se han acercado a medir y están a la espera de una acción.

Pidió que aceleren una solución, porque los huecos son un peligro. “Aquí en cualquier momento o se mata alguien o cae cualquiera".

Dijo que han tenido que poner palos en uno de los huecos porque en la noche pasan hasta camiones y ni cuentan se dan del peligro que corren. “Hay lo que puede haber es una desgracia”.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano