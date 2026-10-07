Vecinos de Campo Alegre, en Puerto La Cruz, protestan por tener dos días sin luz

Habitantes del sector Campo Alegre, en la parte alta de Puerto La Cruz, denunciaron la noche de este miércoles 7 de octubre de 2026 que llevan dos días sin energía eléctrica. Desde las 5:30 de la tarde, los vecinos se concentraron en el túnel de La Caraqueña para protestar y esperar a las autoridades competentes, luego de asegurar que sus reclamos por las vías correspondientes no han tenido respuesta.

Mientras se mantiene la concentración, funcionarios de seguridad permanecen en las inmediaciones de la protesta.

Lurdimar Henrique, vecina del sector, señaló que la situación afecta a ancianos, personas con discapacidad y niños, además de dañar los alimentos por la falta de refrigeración. Según los residentes, la falla se debería a la caída de una guaya.

Los habitantes hacen un llamado a los entes responsables para que atiendan la situación y restablezcan el servicio.

Puerto La Cruz / Redacción web