Vecinos de Campeche en Cumaná piden asfaltado de la avenida principal

septiembre 6, 2025
La vía principal de Campeche está llena de huecos y socavones/ Foto: Corresponsalía

Vecinos del sector Campeche de Cumaná, estado Sucre, solicitan a la gobernadora Johanna Carrillo, que realice una jornada de asfaltado en la avenida principal de la zona.

Afirman que la importante arteria vial tiene más de tres años sin ser rehabilitada.

La residente Ligia Cabrera advirtió que el mal estado en que se encuentra la carretera podría provocar incluso que los transportistas se vayan a paro, como medida de protesta.

“Van a paralizar el servicio porque la vía está mala, y no lo vamos a aceptar”, dijo.

Lluvias

Otro vecino, quien prefirió no identificarse, señaló que la situación se agravó con la temporada de lluvia, por lo que ahora hay más huecos en la vía.

Pidieron a las autoridades regionales, en especial al Servicio de Vialidad del estado Sucre (Saves), que solucionen el problema, debido a que no se quieren quedar sin transporte en la zona.

Sucre/ Corresponsalía

