Vecinos de Bolivariano deben hacer largas colas bajo el Sol para recoger un poco de agua

La crisis de agua en Cumaná, estado Sucre, sigue afectando a las comunidades más vulnerables, que deben recurrir a estrategias extremas para abastecerse y suplir necesidades en el hogar.

Es el caso de los habitantes del barrio Bolivariano, donde los vecinos cargan envases como si fueran cruces, en un esfuerzo por sobrevivir a las duras condiciones que impone la sequía por la falla en el Turimiquire.

Euclides Gárate, uno de los habitantes perjudicados por esta situación, relató que deben hacer una larga y pesada cola bajo el sol, para surtirse de agua en un chorrito en plena vía. En su caso, llegó a las 7 de la mañana y eran cerca de las 11 y todavía no había logrado su cometido.

Expresó su esperanza de que la solución esté cercana, porque es una angustia tener que vivir con los envases a hombro. Se quejó de no ver ni a la gobernación ni a la alcaldía en el barrio.

También manifestó su descontento de que no hayan comunicados para decir cuándo va a llegar el agua por tubería. “Que emitan por lo menos cuando viene el camión cisterna, pero todavía no hemos visto nada”.

En el sector también van a buscar un poco de agua vecinos de Brasil, La Llanada y Cascajal, porque es el único punto de la zona donde se consigue al menos un poco del recurso hídrico.

Necesidad

María José Rodríguez pidió que se resuelva pronto el problema del agua. “No hay para cocinar. Nos estamos muriendo de sed, tampoco hay para mandar a los niños para la escuela”, dijo.

Indicó que en el barrio el problema del agua es viejo y que siempre les toca cargar con “ese sol caliente, cansada”.

Llamó a los entes gubernamentales que les lleven agua, para poder atender a los niños y a los más vulnerables.

