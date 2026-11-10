Vecino de Playa Grande murió al golpearse la cabeza contra el asfalto cuando trataba de empujar un carro

Como Jesús Gabriel Valencia Bello, de 50 años de edad, fue identificado un ciudadano que ingresó a la morgue del hospital Santos Aníbal Dominicci (SAD) de Carúpano, en el estado Sucre, con un traumatismo craneal que le ocasionó el deceso.

Al parecer, esta persona del municipio Bermudez se encontraba empujando su vehículo, de características desconocidas, cuando se descompensó y cayó desmayado. En el proceso, se golpeó la cabeza de forma violenta contra el asfalto, lo que le causó una fractura de cráneo y la muerte. El hecho ocurrió en el sector 22 de Agosto de la parroquia Santa Rosa.

El occiso era vecino de Playa Grande, específicamente del sector Brisas de Valle Hondo, y se encontraba con su esposa cuando ocurrió el incidente.

Sucre / Yumelys Díaz