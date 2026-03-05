Varios sectores de Cumaná recibirán agua por tubería durante 24 horas

La Gobernación del estado Sucre informó que este jueves 5 de marzo se activará un nuevo ciclo de distribución de agua potable por tuberías en distintos sectores de Cumaná, como parte de las medidas implementadas para atender la contingencia generada por las fallas en el sistema de abastecimiento.

De acuerdo con el cronograma oficial, el servicio llegará a comunidades como la avenida Perimetral, Don Bosco, El Islote, Cumanagoto, los apartamentos de la Alcaldía, Los Molinos, calle Cajigal, Bebedero y Villa Olímpica.

En la programación también figuran la urbanización Bermúdez, La Trinidad, avenida Arístides Rojas, San Luis, la zona industrial, Paraíso (Preca), el centro de la ciudad, el tramo comprendido desde Tres Picos hasta Brasil Sur y la parte baja de la avenida Nueva Toledo.

Las autoridades precisaron que este ciclo de bombeo tendrá una duración aproximada de 24 horas y se ejecutará bajo un sistema rotativo, con el propósito de garantizar el acceso al servicio en varias comunidades mientras continúan los trabajos de reparación en la tubería matriz del sistema de distribución.

De forma paralela, el plan de contingencia contempla el suministro de agua mediante camiones cisterna en otros sectores de la capital sucrense. Entre las zonas priorizadas se encuentran Parcelamiento Miranda, Vela de Coro, Santa Rosa, La Malagueña, los apartamentos de la Alcaldía, la recta de La Llanada, Cascajal, la parte alta de Cantarrana, así como los conjuntos residenciales San José, Araguaney y Villa Venecia.

La medida forma parte de las acciones temporales que buscan mitigar el impacto de la interrupción del servicio mientras se restablece la normalidad en el sistema hídrico de la ciudad.

Cumaná / Lino Castañeda