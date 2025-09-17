V Expoferia Día Mundial del Turismo tomará Cumaná los días 27 y 28 de septiembre

La presidenta de la Cámara de Turismo del estado Sucre, Cecilia Sucre, anunció que se estará realizando en Cumaná, la V Expoferia Día Mundial del Turismo, evento que tendrá por lema “Turismo, transformación sostenible”.

La actividad se estará realizando el 27 de septiembre, e iniciará con una misa y una ofrenda floral en la plaza Antonio José de Sucre, para iniciar a la 3 de la tarde con la expoferia.

Sucre anunció que habrá apoyo de operadores, así como direcciones del área, emprendedores y empresas, para mostrar la gastronomía, costumbres, la cultura y belleza de los de los 15 municipios de la entidad.

Ana Arcia, una de las organizadoras de la expoferia, celebró que los vuelos hacia Cumaná abren las puertas a las actividades turísticas en la entidad.

Arcia adelantó que tendrán una programación para todas las edades y gustos, los días 27 y 28, cuando se estará realizando el evento, que contará, además, con una feria de artesanos, con el apoyo de tres cámaras de la ciudad, para resaltar lo cultural.

También se realizarán foros y conferencias con un panel de especialistas e investigadores en turismo y ecoturismo, entre otros temas.

En lo cultural, hay una alianza con la Orquesta Sinfónica y el Grupo de Danzas del Teatro Luis Mariano Rivera, que realizarán presentaciones y estará presente la ganadora del Miss Turismo y estarán eligiendo a la nueva soberana del certamen.

Con respecto a lo gastronómico, anunció que habrá degustaciones, lo que incluirá el ron, el chocolate y los tabacos que se fabrican en la entidad.

Familia

Por su parte, el director de eventos deportivos de la cámara, Luis López, anunció que también habrá una programación en la expo, con un ciclo paseo en los linderos del río Manzanares y va a culminar en el centro comercial Marina Plaza, con varias paradas.

Resaltó que contarán con presencia de los cuerpos de seguridad para resguardar a los participantes, así como múltiples actividades recreativas, rifas y la presencia de la organización Cumaná Saludable, que colaborarán.

Invitó a toda la familia a participar en todas las actividades, que se adaptó para el disfrute de todos los asistentes.

Sucre / Corresponsalía