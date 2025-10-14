Usuarios solicitan que habiliten más unidades para las líneas 2 y 3 del BTR

Con el objetivo de que se reduzca el tiempo de espera en la estación de transferencia de Molorca, ubicada en Puerto La Cruz, usuarios solicitan a las autoridades del Bus de Tránsito Rápido (BTR) Cacique Cayaurima que habilite mayor número de unidades de transporte en las líneas 2 (Molorca - El Rincón / San Diego) y 3 (Molorca - El Viñedo) del sistema.

Ciudadanos consultados señalan que en algunas oportunidades han estado en la parada por un espacio de más de una hora, debido a que hay pocos autobuses activos.

Transportistas tradicionales aprovechan falta de buses del BTR para cargar pasajeros en la estación

"Justo cuando ya estaba a pocos metros de la estación de Molorca vi cómo se iba un bus. Ya tengo como media hora esperando y no ha venido otro. Por lo general uno espera, mínimo, entre 30 y 40 minutos. El BTR es una gran solución de transporte, pero en estas líneas deberían poner más unidades", comentó el señor Luis Hernández, quien trabaja en el sector hotelero en Anzoátegui.

Según explicó el usuario Francisco Pérez, en las llamadas "horas picos" es cuando se complica más la situación, ya que hay más personas en la parada.

Necesidad

"Tienen que habilitar más unidades para cubrir la demanda. A pesar de que a veces he esperado más de una hora, uno lo hace porque es más económico (Bs 30). Los otros autobuses que salen para El Viñedo cobran Bs 40, las busetas Bs 60 y los carritos creo que Bs 80. Esta falta de autobuses afecta mucho. En mi caso que trabajo de vigilante, quiero llegar rápido a mi casa porque vengo de la guardia, pero sigo aquí en la parada esperando", manifestó.

A juicio de la analista de inventario Roselys Alcalá, los tiempos de espera son más prolongados a primera hora de la mañana.

No obstante, cree que el BTR es un medio de transporte beneficioso para la población.

Es importante mencionar que justo en la parada de Molorca, algunos transportistas tradicionales aprovechan la falta de buses del BTR para cargar pasajeros en estas zonas cuando hay muchos usuarios.

A pesar de que no está permitido, algunos choferes se estacionan brevemente en estos espacios, permiten que las personas se suban y luego continúan su recorrido por la avenida Intercomunal Jorge Rodríguez.

Condiciones

Los usuarios que fueron consultados por El Tiempo este martes 14 de octubre coincidieron en que las unidades de transporte del sistema se han ido deteriorando con el paso del tiempo.

Señalaron, además, que la mayoría no cuenta con aire acondicionado como en sus primeros años de funcionamiento.

En el caso de la estación de transferencia de Molorca se pudo observar que la estructura se encuentra en buen estado. Sólo en algunas zonas se nota el desgaste de la pintura y hay partes de las barandas que están oxidadas.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez