Usuarios se quejan por cobro de cilindros de gas doméstico en efectivo

"No entiendo por qué tenemos que pagar las bombonas en efectivo. Es difícil conseguirlo y más si se trata de un monto que supera los mil bolívares, como es el caso del cilindro de 43 kilos que cuesta 15 dólares al cambio de la tasa del Banco Central de Venezuela. En vez de facilitar la compra del gas lo que hacen es poner trabas".

La queja fue expuesta por un usuario de la parroquia Santa Rosa, municipio Freites, en la zona centro de Anzoátegui, quien prefirió mantener su nombre en el anonimato, y expresó que son muchos los afectados por esa decisión de los encargados del servicio de gas doméstico, pues exigen que los cilindros sean cancelados en efectivo y no aceptan opciones más viables y prácticas como el pago móvil.

"Al cambio oficial del día de hoy, si pides una bombona de 43 kilos son casi 1.400 bolívares. Eso es bastante y resulta difícil. Por más que la gente pide que acepten el monto en pago móvil se niegan y no entendemos cuál es el motivo. Deberían ser más considerados. Las de 10 y 18 kilos valen 80 bolívares porque los dos son llenados con 10 kilos y en esos casos es mucho más fácil conseguir la plata", acotó.

La comunidad pide a las autoridades competentes que sean flexibles al momento de establecer los mecanismos de pago de las bombonas, porque se trata de un servicio del que no pueden prescindir.

"No es algo que podamos rechazar y decir que no lo vamos a comprar porque de eso depende la preparación de la comida en cada casa. De eso depende que los niños coman porque no es fácil tener que cocinar en fogones de leña. Por eso pedimos que se reconsidere esa medida", indicó el vecino.

Santa Rosa / Danela Luces