Usuarios se quejan por aumento de pasaje aplicado por algunos transportistas

Usuarios del transporte público manifestaron su descontento por el reciente aumento de precio del pasaje aplicado por algunos transportistas de la línea que presta servicio hacia los sectores Tierra Adentro y La Caraqueña, desde la calle Simón Rodríguez de Puerto La Cruz.

Según afirmaron ciudadanos consultados, los choferes incrementaron de Bs 50 a Bs 70 en la modalidad carros por puesto, sin previo aviso, ni autorización de los entes competentes.

La decisión provocó una que otra discusión entre conductores y algunos pasajeros que consideran que "esto es injusto".

"Ahorita fue que me enteré que lo aumentaron a 70 bolívares. Venía del mercado y como no había autobús fui a agarrar un carrito, pero como no tenía los Bs 70 me dijeron que esperara un autobús, que esos cobran 30 bolívares. Sabemos que la situación está difícil y a todos nos ha afectado de alguna manera, pero las cosas así sin consultar no son correctas. Aquí debería existir un consenso entre las juntas de vecinos y que lo aprueba la alcaldía. Todo esto afecta el bolsillo, porque uno no cuenta con una pensión muy alta", expresó la ciudadana de la tercera edad, Del Valle Rodríguez.

Otro usuario, el señor Orlando Marcano, apuntó que lo que más le molesta de la situación es que no existe una Gaceta Oficial que avale la decisión de estos profesionales del volante.

"No muestran ningún papel ni nada, solicitamos a la alcaldía que revise eso", añadió.

Conciencia

A diferencia de los primeros usuarios, la comerciante informal Verónica Vizcaíno está de acuerdo con el aumento del pasaje aplicado por algunos conductores de la línea de Tierra Adentro y La Caraqueña.

"Hay que ser conscientes también porque sabemos que hay que hacer un sacrificio para comprar las cosas que son caras. Muchos choferes trabajan además con carros que no son de ellos y no sólo tienen que sacar dinero para pagar el carro, sino también para los alimentos que hoy están a un precio y mañana en otro. Hay que ponerse en los zapatos de los demás también. Aquí hay usuarios que hasta groserías le han dicho a los choferes por lo del aumento", afirmó.

El equipo de El Tiempo intentó conversar con algún transportistas de los que estaban laborando la mañana de este miércoles e incluso con el fiscal de la parada de la calle Simón Rodríguez, pero se mostraron con una actitud evasiva.

No obstante, el señor Valentín García, quien labora en la línea, pero desde la parada del elevado de Puerto La Cruz, explicó que por ahora sólo están cobrando la nueva tarifa los que cargan pasajeros en la mencionada calle.

"Nosotros seguimos en 50 bolívares, pero quizás esta misma semana empecemos a cobrar Bs 70. Esto también se aplicará en las demás líneas de carritos, ya que ese pasaje a Bs 50 no da. La gente pide gaceta por pasaje, pero no pide por la harina, el arroz o la mantequilla que siempre aumentan. La gasolina es otra cosa que nos tiene afectados, porque cada vez que sube el dólar, incrementa el precio. El pasaje no da para cubrir gasolina, aceite y la comida que debemos comprar. La gente dice que ellos ganan 130 bolívares, pero es mentira, ya que en sus trabajos también reciben bonificaciones", explicó el transportista.

Por lo pronto ningún representante del Instituto Autónomo Municipal de Transporte de Sotillo se ha pronunciado sobre este tema.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez