Usuarios reportan que E/S La Ceiba, en Freites, fue dolarizada

La estación de servicio (E/S) La Ceiba, ubicada en la troncal 13, a la altura del kilómetro 38 de la carretera Barcelona - Maturín, en jurisdicción del municipio Freites del estado Anzoátegui, pasó a modalidad internacional.

Así lo reportaron usuarios que abastecen sus vehículos de combustible en esa E/S, quienes agregaron que permaneció varios días cerrada, mientras se hacían los cambios necesarios para formalizar la decisión del ministerio popular de Hidrocarburos.

"Habíamos escuchado rumores mientras estuvo cerrada, pero ya es oficial. Esto afecta a los habitantes de La Ceiba, Santa Rosa y Urica, y también a los productores agrícolas de la zona. Hay mucha gente preocupada porque la situación económica es difícil y ahora se complica más al tener que pagar la gasolina dolarizada", dijo un usuario, quien prefirió omitir su nombre.

En esa bomba también surtían gasolina subsidiada los pobladores de comunidades como Paramán, La Isla, Guayabal y El Samán de Urica, entre otros, quienes se dedican principalmente a la actividad agrícola.

Van tres

Cabe destacar que en los últimos días, tres E/S de la zona centro de Anzoátegui (dos en Anaco y una en Freites) dejaron de vender gasolina a través del Sistema Patria (a un precio de 0,02 dólares por litro) para ofrecerla a 0,50 dólares por litro.

La Ceiba / Danela Luces