Usuarios: La mayoría de los transportistas cobran Bs 30 en vez de Bs 25

Usuarios del transporte público que utilizan la ruta Puerto La Cruz - Barcelona manifestaron su descontento, debido a que les están cobrando una tarifa ilegal.

Aseguran que la mayoría de los prestadores de servicio de la modalidad autobús, en lugar de cobrar Bs 25, como lo establece la Gaceta Oficial, piden Bs 30 por persona.

"Yo diría que sólo en las primeras semanas después que aprobaron el nuevo pasaje, los choferes cobraron 25, ya después empezaron a hacerse los locos y si le das 30 no te dan los 5 bolívares. Incluso si les das un billete de Bs 50 te regresan 20 de vuelto y dicen que no tienen billete de Bs 5", relató el usuario Ramón Ortiz, quien se encontraba en el elevado de Puerto La Cruz, este miércoles 6 de agosto.

"Estrategias"

Ante esta situación, algunos usuarios han optado por aplicar "estrategias" para que no les cobren más de lo que dicta la norma.

"Yo siempre trato de cargar billetes de Bs 5 para pagar Bs 25 exactos. Son muy pocos los que te dan el vuelto completo y ninguno redondea para abajo, es decir, no te cobran Bs 20 sino 30 bolívares", comentó la repostera Adriana Pérez.

Otros ciudadanos, como Gilberto López, simplemente pagan Bs 20 y se bajan de la unidad de transporte.

"Ellos se molestan, pero cómo hace uno, si nunca quieren dar los 5 bolívares de vuelto", dijo.

Usuarios consultados exhortaron a las autoridades regionales a hacer operativos para garantizar que se cobren las tarifas establecidas en la última Gaceta Oficial.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez