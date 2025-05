Usuarios denuncian que algunos transportistas están cobrando Bs 30

No se ha cumplido ni un mes desde que se estableció que el nuevo precio del pasaje en autobús es de Bs 25 y ya empezaron a reportarse quejas de parte de muchos usuarios, quienes afirman que hay transportistas de la ruta Puerto La Cruz - Barcelona cobrando Bs 30.

Ciudadanos consultados afirman que algunos conductores alegan que no pueden dar vuelto, porque "no hay billetes de Bs 5".

"Yo entiendo que eso puede pasar una que otra vez, pero no siempre. Además, si no tienen billete de 5 bolívares, entonces por qué no nos cobran el pasaje a 20, sino que lo redondean a Bs 30. Me parece que no es lo justo y que una o dos veces no importa, pero si pasa toda una semana, cuando vienes a ver estás gastando más dinero aún en pasaje", expresó la costurera Julia Márquez.

"Se hacen los locos"

Mientras tanto, el profesor de música Alejandro Páez contó que hace unos días se subió a un autobús en la avenida intercomunal Jorge Rodríguez y, cuando el colector empezó a cobrar, él le dio un billete de Bs 20 y uno de Bs 10, y éste le dijo que en unos minutos le daba el vuelto, porque no tenía billetes de Bs 5.

"Siguió avanzando el autobús y nada que me daba el vuelto. De repente vi que una persona le pagó los 25 y fue incapaz de buscarme para darme el vuelto, así que tuve que recordarle cuando me bajé en el centro de Puerto La Cruz, porque ellos se hacen los locos", añadió.

Según la nueva gaceta, los únicos transportistas que pueden cobrar 30 bolívares en autobús son los que cubren las rutas de las zonas rurales de Sotillo y Bolívar, porque recorren más kilómetros.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez