Uso de pago móvil en transporte público causa reacciones a favor y en contra

En los últimos meses ha aumentado la cantidad de transportistas de la zona norte de Anzoátegui que permiten la cancelación del pasaje a través de pago móvil, el servicio que ofrecen las entidades bancarias para realizar transacciones financieras con el teléfono.

En muchos autobuses, junto a la gaceta oficial, se ha observado que los conductores tienen avisos que indican que aceptan esta modalidad de pago.

Incluso, hay choferes y colectores que entregan, a los usuarios que lo solicitan, los datos bancarios mediante trozos de papel.

Esta práctica, que ha cobrado fuerza en los últimos días con el fin de que los pasajeros tengan más opciones para cancelar por el servicio de transporte, ha generado una serie de opiniones a favor y en contra.

El equipo de El Tiempo realizó un pequeño sondeo, en el que participaron 15 usuarios, y todas coincidieron en que estaban de acuerdo con el uso de pago móvil en los autobuses, carritos y busetas, no obstante, la mayoría cree que no se deben aplicar aumentos de las tarifas por recurrir a este tipo de transacciones digitales.

Opiniones

"Esto es muy útil que acepten pago móvil porque no siempre tenemos la facilidad de contar con efectivo en el bolsillo. Sabemos que a veces es engorroso el proceso para los choferes, porque tienen que verificar el pago y eso, pero sin duda, ayuda mucho", expresó Laura Herrera, quien trabaja como promotora en comercios de Puerto La Cruz.

La cajera, Yoleida Rincón, también está feliz de que muchos conductores estén aceptando el cobro del pasaje bajo esta modalidad digital.

No obstante, considera "injusto" que algunos quieran subir la tarifa de manera arbitraria sólo porque el pago no es en efectivo.

"Si estuviera en mis manos, yo hasta le pondría puntos de venta para que la gente pague con tarjeta y hacer como si estuviera pagando en el 'chinito', pero lo que sí me parece un abuso es que aumenten el pasaje cuando es con pago móvil. Ya de por sí a uno le cuesta cubrir el gasto en pasaje diario, imagínate si te cobran más de lo debido", acotó.

Una realidad

Otro que piensa igual es el técnico en refrigeración Álex Ordoñez, quien añadió que "lo peor es que al pagar con pago móvil el banco nos cobra una comisión, así que cobrar más caro el pasaje es una estafa y una manera de generar más dinero aprovechándose del usuario".

El transportista Ricardo Álvarez comentó que a pesar de que él acepta pagos bajo esta modalidad, entiende por qué algunos aún no quieren hacerlo.

"Es que hay personas abusadoras y eso no se puede negar, dicen que ya pagaron y es mentira, por eso todavía hay compañeros que no aceptan pago móvil", finalizó.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez