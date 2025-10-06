Urepanz respalda propuesta de integrar Bono de Guerra al cálculo de los aguinaldos

El presidente del sindicato Unión Regional de Empleados Públicos del estado Anzoátegui (Urepanz), José "Cheo" Hurtado, mostró su respaldo a la propuesta hecha por la Federación Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep) de incorporar el Bono de Guerra Económica que otorga el Estado en el cálculo de los aguinaldos de los trabajadores activos, jubilados y pensionados.

A juicio del dirigente, este planteamiento es "justo", teniendo en cuenta que la masa laboral "está pasando hambre y necesidad" en el país.

"Sería justo que el Estado deje a un lado el leguleyismo con el cual nos han cercado, poniendo trabas ante la congelación de las convenciones colectivas, el no incremento de sueldos, pensiones y salarios. Esto es una visión que somete al trabajador público activo y jubilados a un esquema de penurias e injusticia, cuando gozamos de un mísero salario", manifestó.

Hurtado hizo énfasis en que considerar en los aguinaldos esta bonificación, que es el mayor ingreso que tienen los trabajadores del sector público en la actualidad, ayudaría a contrarrestar un poco la "galopante inflación" que se genera a diario en el territorio nacional, debido a las constantes variaciones de la tasa del dólar oficial.

Por último, lamentó que el bono de fin de año sea cancelado en hasta tres partes, lo cual considera "un abuso para con el trabajador y su familia".

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez