Urepanz reitera participación en la protesta del 12 de marzo en Barcelona

El secretario general del sindicato Unión Regional de Empleados Públicos del estado Anzoátegui (Urepanz), Héctor Simón Jiménez, reiteró este martes la participación de la organización, en la protesta que se llevará a cabo el próximo jueves 12 de marzo, en Barcelona.

Se espera que a la concentración, que se realizará específicamente en la plaza Bombón, a partir de las 9:00 am, asistan representantes de diferentes gremios, sindicatos, Organizaciones No Gubernamentales, trabajadores independientes y la sociedad civil para exigir mejores salarios.

"El mensaje contundente de los trabajadores de la administración pública y de toda la clase laboral del país por la defensa de los sagrados derechos contemplados en nuestra Constitución y la Ley del Trabajo será el reclamó universal, en la salida a la calle este jueves 12 de marzo. Todos están convocados para que nos acompañen, porque tenemos años escuchando que Venezuela presenta una paulatina recuperación económica y ya van cuatro años con un salario de Bs 130", expresó.

De acuerdo a Jiménez, hasta ahora no ha visto voluntad de "dignificar" de alguna manera el sueldo, por lo que aseguró que la clase trabajadora no aguanta tanta espera.

"No es justo, no es de cristianos, esa salvaje forma de tratar al potencial que hace grande a un país como es su fuerza laboral, por eso la tolerancia tiene sus horas contadas para la concentración en el paseo Bombón de Barcelona, a partir de las 9:00 am", enfatizó el dirigente gremial.

Barcelona / Elisa Gómez