Urepanz convoca asamblea general para escoger comisión electoral

El sindicato Unión Regional de Empleados Públicos de Anzoátegui (Urepanz) convocó este lunes a sus 1.700 afiliados a una asamblea general extraordinaria, pautada para el viernes 5 de diciembre, para escoger la comisión electoral que se encargará de regir el proceso de escogencia de la nueva junta directiva de la organización.

José "Cheo" Hurtado, presidente saliente de Urepanz, informó que la actividad se llevará a cabo en la sede de la Federación de Trabajadores del estado (Fetranzoátegui), en Barcelona, a partir de las 10:00 de la mañana.

Este trámite previo a los comicios internos, explicó Hurtado, está previsto en el artículo 78 de los estatutos del sindicato.

Lo que se espera

"Esperemos que la nueva estructura cumpla con los postulados de autonomía y capacidad de lucha por nuestros hermanos de clase. Durante nuestra permanencia emprendimos luchas importantes, rescatamos un sindicato de las cenizas y lo convertimos en la punta de lanza de la lucha sindical. Hemos tenido la hidalguía de enfrentar al patrono en la defensa de los derechos y beneficios, llevando nuestra voz desde las protestas de calle, al diálogo con el gobierno, la Onapre, la Asamblea Nacional y hasta al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Logramos la reincorporación de trabajadores despedidos, el Bono Vacacional del personal jubilado y otros tantos beneficios que no me vienen a la memoria. Me queda la satisfacción de haber servido a mis hermanos de clase con gallardía, integridad y honestidad, llevando en alto a nivel nacional el nombre de Urepanz", manifestó el dirigente.

A juicio de Hurtado, en la organización sindical es tiempo de dar paso a la renovación, pero siempre manteniendo firme el objetivo de luchar por los beneficios de la masa laboral y no de complacer a los patronos.

"Todos debemos impulsar los cambios y de la misma manera como Urepanz está arrancando, exhortamos a nuestra Federación (Fetranzoátegui) y a la CTV (Confederación de Trabajadores de Venezuela) a seguir el ejemplo de Sinvema, el sector construcción y ahora UREPANZ. Compañeros miembros de la comisión electoral impulsen su proceso, es el momento de renovar todas las directivas, vamos rumbo a un cambio y este cambio debe tener nuevos rostros de cara al futuro", finalizó.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez