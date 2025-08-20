miércoles
, 20 de agosto de 2025
Uptp gradúa 400 nuevos profesionales como ingenieros, licenciados y técnicos universitarios

agosto 20, 2025
La universidad acreditará a 400 nuevos profesionales / Foto: Corresponsalía

La Universidad Politécnica Territorial de Paria (Uptp) Luis Mariano Rivera, en el municipio Bermúdez de Sucre, realiza esta semana un amplio programa de graduaciones en ingenierías, licenciaturas, técnicos superiores universitarios, así como especializaciones en el área de investigación científico-tecnológica.

El rector de la casa de estudios, Néstor Malavé, detalló que se gradúan ingenieros en informática, agroalimentación, mecánica, mantenimiento, mientras que en las carreras técnicas egresan en las áreas de publicidad, comercio exterior y mercadeo. En cuanto a las licenciaturas, reciben títulos administradores y licenciados en turismo.

Programa

Malavé resaltó la entrega de títulos a 130 especialistas a través de un programa articulado con el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

En total, egresan 400 graduados, que tendrán sus actos protocolares los días jueves y viernes de esta semana en la biblioteca Domingo Amaro López de la Uptp.

Sucre / Corresponsalía Carúpano

