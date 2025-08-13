Unos 250 cultores de Bermúdez fueron atendidos en jornada asistencial en el Ateneo de Carúpano

Unos 250 cultores del municipio Bermúdez en el estado Sucre, fueron atendidos este miércoles en una jornada médica asistencial que se realizó en las instalaciones del Ateneo Luis Mariano Rivera de Carúpano.

El beneficio se extendió al personal y estudiantes de la Universidad Experimental de las Artes (Unearte), así como al público en general.

Auristela Tenía, comisionada de Cultura y Turismo del ente, informó que en la actividad participaron médicos de la Misión Barrio Adentro, así como el personal del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Simón Bolívar, Gabinete de Cultura de la entidad y de la Misión Viva Venezuela.

Durante la acción se prestaron los servicios de fisiatría, medicina general, inmunización, oftalmología y optometría, tipiajes y atención de la Oficina de Discapacidad, para hacer un censo entre los cultores con estas condiciones.

Sucre / Corresponsalía Carúpano