Unos 10 mil viajeros han ingresado a Carúpano como parte de la zafra del Carnaval 2026

Hasta este lunes habían ingresado al municipio Bermúdez, en el estado Sucre, por el terminal de la ciudad, unos 10 mil viajeros como parte de la zafra del Carnaval 2026.

Carlos Tineo, director de la instalación terrestre, detalló que hasta el lunes en la mañana seguían ingresando temporadistas, por las distintas líneas que hacen vida en el centro, por lo que la expectativa es que se supere la meta anual, que es precisamente entre ocho y 10 mil temporadistas.

Llegada

Especificó que están recibiendo pasajeros desde el jueves de la semana pasada y las perspectivas de mejora en las cifras son muy buenas. “”Hoy llegaron (lunes) llegaron unas unidades y lo hicieron full, para disfrutar lunes y martes de carnaval”.

Los destinos de origen por el terminal son Caracas, Maracay y Valencia, con todas las líneas de buses, unas 15, están activas; igual que las de carros por puestos, que suman unas 17.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano