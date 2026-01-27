Universitarios confrontaron a Delcy Rodríguez en la UCV para exigir la liberación de presos políticos

Un grupo de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) confrontaron este martes a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien se encontraba en las inmediaciones del centro de estudios, para exigirle la liberación de todos los presos políticos en el marco del proceso de excarcelaciones anunciado el pasado 8 de enero.

En un video difundido en la cuenta de Instagram del presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, Miguel Suárez, se observa como el líder estudiantil se acercó a Rodríguez para indicarle que hay "más" de 200 estudiantes detenidos, así como varios profesores de esa casa de estudios.

Rodríguez respondió que está trabajando para la convivencia democrática y señaló la importancia de que "los políticos sean responsables".

"Ya basta de mentir, ya basta de manipulación, le costó muy caro a este país, le tocó una agresión militar", indicó la líder chavista en referencia al ataque de tropas estadounidenses contra suelo venezolano del pasado 3 de enero que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes se encuentran detenidos en Nueva York.

Otro de los estudiantes también le pidió a la líder chavista que "se ponga la mano en el corazón por la libertad de todos los presos políticos".

Caracas / EFE