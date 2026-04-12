Unas 63.300 personas no votaron en Perú pese a instalación del 99,8 % de mesas electorales

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, reveló que el 99,8 % de las mesas de las elecciones generales de Perú lograron instalarse y que quince de ellas no pudieron abrir, lo que supuso que 63.300 electores se quedaron sin posibilidad de emitir su voto por el retraso en la llegada del material electoral.

En una rueda de prensa, Corvetto detalló que "no se logró entregar material electoral a 15 locales de votación de Lima, que se ubican en San Juan de Miraflores (3), Lurín (7) y Pachacámac (5)", en la zona sur de la capital y precisamente más cerca del almacén general de la ONPE.

En esos locales no se lograron instalar 211 mesas de sufragio, que "han tenido impacto en 63.300 electores y electoras", dijo la autoridad electoral, minutos después de vencer la ampliación del horario de instalación de las mesas de sufragio en Lima.

Corvetto dijo que la entidad se está responsabilizando en hacer los trámites para que esos electores perjudicados no deban pagar la multa de hasta 110 soles (unos 32 dólares) por no haber votado, dado que en Perú el voto es obligatorio desde los 18 años de edad, así como de los miembros de mesa.

El jefe de la ONPE explicó que el problema con la distribución del material responde a la empresa de transportes contratada para esa labor, que no contaba con los camiones con las dimensiones requeridas para el despliegue de las últimas mesas en Lima programado para realizarse el sábado.

De otro lado, Corvetto informó que, a nivel nacional, se lograron instalar el 99,8 % de las 92.012 mesas de votación estipuladas por la entidad.

"Nuestro compromiso era sacar adelante la elección, a pesar de los problemas, hemos seguido cargando material electoral hasta la mañana (de esta jornada) para que la ciudadanía pueda votar", expresó Corvetto tras pedir disculpas a los peruanos por el retraso ocurrido.

La situación acontecida ha conllevado a la extensión de la jornada electoral durante una hora más en todo el país, hasta las 18:00 hora local (23:00 GMT) y los reclamos de candidatos, especialmente del ultraderechista Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quien ha pedido capturar al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y procesarlo penalmente por omisión de funciones.

López Aliaga ya había anticipado en días anteriores, sin aportar prueba alguna, la posibilidad de un fraude en los comicios e incluso había amenazado a Corvetto.

Más de 27,3 millones de peruanos están convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho presidentes en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

En este proceso hay 35 candidatos presidenciales en contienda, y ninguno tiene posibilidades de alcanzar la mitad más uno de los votos en la primera vuelta para ser declarado ganador, por lo que habrá una segunda ronda entre los dos aspirantes más votados el próximo 7 de junio.

Lima / EFE