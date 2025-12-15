TSJ pide a "jueces de paz" mantener la unidad ante "amenazas" de EE.UU.

La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez, pidió este lunes a los "jueces de paz" comunales mantener la unidad ante las que considera amenazas de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

"Es muy importante la firmeza de este pueblo para seguir venciendo las dificultades, porque somos indestructibles, así que gracias por tanto amor, por tanto trabajo", señaló Rodríguez en un acto por el primer aniversario de la elección de 30.000 jueces de paz comunales, transmitido por el canal privado Globovisión.

El juez de paz en Venezuela es una figura establecida en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de Justicia de Paz Comunal, quien tiene la potestad de "conocer los conflictos o controversias" en "su ámbito local territorial", con el fin de garantizar "la armonía y la sana convivencia" en los llamados circuitos comunales del país.

La magistrada añadió que en este momento "fuerzas imperiales, fuerzas oscuras" buscan atemorizar y vencer a Venezuela, por lo que, sostuvo, el trabajo de los jueces de paz "resplandece más".

"Son la fuerza que lleva la justicia, la paz, el amor, las bendiciones de Dios en cada una de las resoluciones que llevan adelante", sostuvo.

Rodríguez exhortó a no desmayar y a confiar cada día en el trabajo que llevan adelante.

"Nos acompaña un presidente humano y sensible que defiende al pueblo a costa de su propia vida y nos acompaña la Constitución", apostilló.

El Gobierno de Estados Unidos, que no reconoce la legitimidad de Nicolás Maduro en Venezuela y lo acusa de liderar el Cartel de los Soles -un supuesto grupo vinculado al narcotráfico-, ordenó desde agosto pasado una movilización naval y militar en el Caribe dirigida, según defiende, a combatir el tráfico de drogas, pero que el líder chavista interpreta como un intento para sacarlo del poder.

Por su parte, Venezuela lleva meses en permanente movilización militar en todo su territorio en respuesta a lo que denuncia como una "amenaza" de invasión de EE.UU., en referencia al despliegue aeronaval, que es el más grande de la historia del país norteamericano desde la primera Guerra del Golfo Pérsico (1990-1991), según un estudio de expertos del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

