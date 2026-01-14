miércoles
Trump tras llamada con Delcy Rodríguez: es una "persona fantástica"

La conversación entre Trump y Rodríguez fue larga y "muy buena" / Foto: Archivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que este miércoles mantuvo una conversación telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien definió como una "persona fantástica".

"Hoy tuvimos una conversación excelente y ella es una persona fantástica. De hecho, es alguien con quien hemos trabajado muy bien", declaró Trump a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El mandatario republicano agregó que la llamada fue "larga", que abordaron "muchos temas" y que se está llevando "muy bien con Venezuela".

Fuentes diplomáticas venezolanas consultadas por EFE confirmaron que la conversación tuvo lugar este miércoles y fue "muy extensa y muy buena" y con un tono "excelente" ente ambos mandatarios, que están ya trabajando en rehabilitar los canales diplomáticos formales rotos desde hace años.

Washington / EFE

