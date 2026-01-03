Trump no desplegará tropas en Venezuela si la "vicepresidenta de Maduro hace lo que queremos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que no desplegará tropas en Venezuela ni realizará nuevos ataques contra el país «si la vicepresidenta de Maduro (Delcy Rodríguez) hace lo que queremos».

En una entrevista con el tabloide New York Post, Trump afirmó que EE.UU. no tendrá que desplegar soldados en suelo venezolano si Rodríguez, que en estos momentos está a cargo del Gobierno venezolano, «hace lo que queremos».

Trump añadió que las fuerzas armadas de Estados Unidos están preparadas para lanzar una segunda oleada de ataques contra el país suramericano «mucho mayor que la primera», durante la que se capturó a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El presidente estadounidense también aseguró al tabloide que no tiene planes para intervenir militarmente en Cuba porque el régimen cubano «va a caer por sí solo».

«Cuba está en una situación muy mala. Cuba siempre ha dependido mucho de Venezuela. Es de dónde obtenían su dinero y protegían a Venezuela, pero no les funcionó muy bien en este caso», continuó.

Voz de Marco Rubio

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo hoy tras la operación que depuso a Maduro del poder en Venezuela, que si «estuviera en La Habana, estaría preocupado aunque fuera un poco», luego de que Trump, dijera que la isla es un «caso muy similar» y que su objetivo es ayudar al pueblo cubano frente al castrismo.

Rubio dijo que este operativo es un golpe a la inteligencia y a la seguridad cubana, que «básicamente, había colonizado Venezuela desde el punto de vista de la seguridad».

«Les hemos ganado la partida. Todos esos guardias que ayudan a la protección de Maduro, el algo conocido, hasta la agencia de espionaje (venezolana) estaba llena de cubanos», destacó Rubio, quien dijo que Venezuela «debe declarar su independencia de Cuba».

La reacción de Delcy Rodríguez

El canal TeleSUR afirmó hoy que Rodríguez se encuentra en Venezuela, en contra de informaciones que la situaban en Rusia.

Rodríguez aseguró este sábado en una alocución retransmitida por todas las radios y televisiones de Venezuela que el único presidente del país es Maduro.

«Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, único presidente de Venezuela», afirmó.

La vicepresidenta también anunció haber enviado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela el decreto de estado de conmoción exterior para que la corte declare su constitucionalidad y pueda entrar en vigor.

Washington / Caracas / EFE