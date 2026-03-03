Trump: el "peor escenario" para Irán sería un líder "tan malo como el anterior"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que el "peor escenario" para Irán sería que su próximo gobierno sea "tan malo" como el del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, muerto en los ataques iniciales de la guerra lanzada por Washington en conjunto con Israel.

"Supongo que el peor escenario sería que hiciéramos esto y luego llegara alguien que fuera tan malo como la persona anterior, ¿verdad? Eso podría pasar. No queremos que eso pase", dijo a la prensa durante un encuentro en el Despacho Oval con el canciller alemán, Friedrich Merz.

Al anunciar la operación contra Irán el sábado, Trump llamó al pueblo iraní a "aprovechar la oportunidad" y a tomar el control del país, aunque después el jefe del Pentágono dijo este lunes que el propósito de la guerra no era "un cambio de régimen", pero matizó que "el régimen ha cambiado" como resultado de la ofensiva.

"Me parece que alguien de dentro podría ser más apropiado, si es que existe tal persona, pero tenemos gente así. Tenemos gente… más moderada", sugirió Trump este martes, en la primera ronda de preguntas con reporteros desde el inicio de la operación.

También puso como ejemplo a Venezuela, donde dijo que después de la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro "dejaron al Gobierno intacto".

"Tenemos a toda la cadena de mando, y la relación ha sido excelente", señaló sobre su colaboración con la exvicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, a cargo del Gobierno interino en Caracas.

La operación militar lanzada por EE.UU. en cooperación con Israel contra la República Islámica entró hoy en su cuarto día, con cientos de muertos en el país persa y al menos seis militares estadounidenses fallecidos.

Teherán ha respondido a los bombardeos con ataques aéreos contra Israel y países de la región que tienen bases militares estadounidenses como Kuwait, Baréin, Catar, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos.

Trump ha prometido que la ofensiva contra Irán continuará varias semanas más hasta destruir todo su programa de misiles, su Marina y sus capacidades nucleares, y ha advertido de que aún no han lanzado la "gran oleada" de ataques, que podría llegar "muy pronto".

Washington / EFE