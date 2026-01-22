Trump dice que volvió a hablar con Machado y que Rodríguez muestra un "fuerte liderazgo"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este jueves que volvió a conversar con la líder opositora venezolana, María Corina Machado, y a su vez defendió que el Gobierno interino de la chavista Delcy Rodríguez, está demostrando un "liderazgo muy fuerte".

Las declaraciones de Trump se produjeron en medio del Foro de Davos, Suiza, donde ha dado a conocer sus planes para mantener la paz mundial.

Promesa

El mandatario estadounidense aseguró que tratará de que Venezuela pueda desarrollarse a nivel económico, después de que culminara el mandato de Nicolás Maduro, quien fue capturado por militares norteamericanos el 3 de enero tras una operación en Caracas.

En ese ataque, de acuerdo con voceros del Gobierno de Venezuela que encabeza Rodríguez, murieron 100 personas. Maduro y Cilia Flores, su esposa, permanecen detenidos en una prisión neoyorquina mientras esperan un juicio por delitos relacionados con narcotráfico.

