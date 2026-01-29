jueves
Trump anuncia que se abrirán las conexiones comerciales aéreas con Venezuela

Donald Trump anunció la medida que favorecería al comercio aéreo venezolano / Foto: EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las conexiones comerciales aéreas con Venezuela se abrirán muy pronto y ordenó que el proceso comience el mismo día, tras una conversación con la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez.

Trump informó que dio instrucciones a Sean Duffy, secretario de Transporte, y a los militares para que el espacio aéreo esté abierto y los aviones puedan volar a Venezuela.

En noviembre, antes de la operación militar que depuso a Nicolás Maduro, Trump advirtió que el espacio aéreo venezolano “permanecerá cerrado en su totalidad”. Posteriormente, la Agencia de Seguridad Aérea de Estados Unidos (FAA) emitió un aviso por situación “potencialmente peligrosa” en la región de Maiquetía debido a la actividad militar, vigente hasta el 2 de febrero.

Reacción

Trump destacó la emoción de la comunidad venezolana en Doral, Miami, y aseguró que los ciudadanos estadounidenses podrán viajar a Venezuela pronto y de forma segura, bajo un control estricto.

La última aerolínea estadounidense que operó vuelos entre ambos países fue American Airlines, que suspendió sus servicios en 2019.

Washington / EFE

