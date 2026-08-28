Trump anuncia "el acuerdo petrolero más grande de la historia" con Venezuela: EE.UU. tomará control de 65.000 millones de barriles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes 28 de agosto de 2026 un nuevo acuerdo con Venezuela mediante el cual Washington obtendrá el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de las reservas petroleras del país suramericano. "Estados Unidos de América acaba de suscribir un Acuerdo con el país de Venezuela sobre EL ACUERDO PETROLERO MÁS GRANDE EN LA HISTORIA DEL MUNDO", escribió Trump en su red social Truth Social.

Según explicó el mandatario, el acuerdo fue negociado por el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Trump afirmó que la transacción "no tiene ningún costo" para los contribuyentes estadounidenses y que "duplica las reservas petroleras" de Estados Unidos, lo que —según dijo— permitirá "reducir sustancialmente los precios de la gasolina" para todos los estadounidenses.

El secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó el anuncio a través de su cuenta de X, donde señaló que el acuerdo generará 100.000 millones de dólares en inversión privada hacia Venezuela y contribuirá a bajar los precios de los combustibles en Estados Unidos. "Este acuerdo es una gran victoria tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano", escribió Rubio.

This deal is a huge win for both the American and Venezuelan people.



It demonstrates how President Trump's bold foreign policy is driving America First wins: securing stable reserves and low-cost oil in our Hemisphere and lowering gas prices here at home.



For the Venezuelan… https://t.co/SMSRYGWmVb — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 28, 2026

El anuncio se produce en medio de una fuerte presión sobre Trump por el alza sostenida de los precios de la gasolina en Estados Unidos, que este viernes se ubicaban en un promedio de 4,09 dólares por galón —un 27% más que hace un año—, en momentos en que el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que ya cumple seis meses, ha afectado el tránsito de crudo por el estrecho de Ormuz, una de las rutas petroleras más importantes del mundo.

El acuerdo llega casi nueve meses después de que fuerzas estadounidenses, por orden de Trump, ejecutaran la operación que terminó con la captura del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales por narcoterrorismo. Días después de la salida de Maduro del poder, Trump había reunido en la Casa Blanca a directivos de las principales petroleras estadounidenses para impulsar su regreso al país, aunque en ese momento el propio Darren Woods, presidente ejecutivo de ExxonMobil, había calificado a Venezuela como un destino "no invertible" dadas las condiciones de inestabilidad y el deterioro de la infraestructura.

Venezuela posee una de las mayores reservas petroleras del mundo, estimadas en 303.000 millones de barriles de crudo, equivalentes a cerca del 17% de las reservas probadas del planeta, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA). Pese a ese potencial, el país solo produce actualmente cerca del 1% del petróleo mundial, resultado de años de infraestructura deteriorada, falta de inversión y las sanciones internacionales que pesaron sobre el sector durante más de dos décadas. Rodríguez, como parte de sus primeras medidas al asumir el poder, había firmado además una ley que abre el sector petrolero venezolano a la privatización, revirtiendo uno de los pilares del modelo estatal que rigió la industria durante el chavismo.

Caracas / Redacción Web