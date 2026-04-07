Tripulación de Artemis II inicia retorno tras histórico sobrevuelo lunar

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II comenzaron este martes las maniobras para abandonar la órbita lunar a bordo de la nave Orion, luego de completar un sobrevuelo histórico alrededor de la Luna. La jornada incluyó comunicación con científicos en la Tierra para compartir observaciones mientras la experiencia aún permanece reciente.

La tripulación despertó a las 11:25 a.m. (hora del este de Estados Unidos), en el séptimo día de una misión prevista para diez, con el objetivo de preparar el encendido del motor que permitirá ajustar la trayectoria de regreso. Está previsto que la cápsula americe la noche del viernes frente a las costas de California.

Antes de iniciar su alejamiento del satélite, los astronautas sostendrán un intercambio con el equipo de la NASA para detallar los hallazgos del lunes, cuando lograron hitos clave: se convirtieron en la primera misión tripulada en orbitar la Luna en más de cinco décadas, observaron su cara oculta y alcanzaron una distancia superior a los 400.000 kilómetros desde la Tierra.

Durante el sobrevuelo, el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista Christina Koch y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, realizaron observaciones directas y captaron imágenes de la cara menos visible del satélite.

El presidente Donald Trump felicitó a la tripulación por su “valentía” en una llamada, en la que reiteró su intención de que Estados Unidos vuelva a colocar su bandera en la Luna. La misión, que partió la semana pasada desde Cabo Cañaveral, busca sentar las bases para futuras exploraciones, incluida la posible presencia humana sostenida en el satélite y misiones hacia Marte.

Miami / Redacción web