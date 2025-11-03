Tres venezolanos ganaron el Guante de Oro 2025

Javier Sanoja, utilitario de los Marlins de Miami, Maikel García de los Reales de Kansas City y Wilyer Abreu de los Medias Rojas de Boston fueron los tres venezolanos galardonados con el guante de oro 2025. Las Grandes Ligas anunciaron este domingo los reconocidos, donde también destaca el dominicano Fernando Tatis Jr. de los Padres de San Diego.

El gran trabajo de Maikel García en la campaña 2025 fue reconocido, tras alzarse con el Guante de Oro entre los terceras base de la Liga Americana, para convertirse en el primer pelotero nativo del país que obtiene está distinción en esa distinción.



Por su parte, Wilyer Abreu se adjudicó este premio por segunda zafra en fila, tras coronarse como el mejor jardinero derecho a nivel defensivo, igualmente en el joven circuito, ratificando su gran desempeño en la pradera.



Mientras que el joven maracayero Javier Sanoja merece un reconocimiento especial porque también obtuvo su primer como Guante de Oro. Sin embargo, fue el único venezolano con este reconocimiento en la Liga Nacional y además, lo obtuvo como utility.

Los venezolanos Maikel García, Wilyer Abreu y Javier Sanoja

Lista de ganadores del Guante de Oro de la Liga Americana

– Receptor: Dillon Dingler, Tigres de Detroit

– Primera base: Ty France, Marineros de Seattle

– Segunda base: Marcus Semien, Texas Rangers

– Shortstop: Bobby Witt Jr., Kansas City Royals

– Tercera base: Maikel García, Kansas City Royals

– Jardín derecho: Wilyer Abreu, Medias Rojas de Boston

– Jardín central: Ceddanne Rafaela, Medias Rojas

– Jardín izquierdo: Steven Kwan, Guardianes de Cleveland

– Lanzador: Max Fried, Yankees de Nueva York

– Utility: Mauricio Dubón, Astros de Houston

Ganadores del Guante de Oro en la Liga Nacional

– Primera base: Matt Olson, Bravos de Atlanta

– Segunda base: Nico Hoerner, Cachorros de Chicago

– Shortstop: Masyn Winn, Cardenales de San Luis

– Tercera base: Ke’Bryan Hayes, Piratas de Pittsburgh

– Receptor: Patrick Bailey, Gigantes de San Francisco

– Jardín izquierdo: Ian Happ, Cachorros de Chicago

– Jardín central: Pete Crow-Armstrong, Cachorros de Chicago

– Jardín derecho: Fernando Tatis Jr., Padres de San Diego

– Lanzador: Logan Webb, Gigantes de San Francisco

– Utility: Javier Sanoja, Marlins de Miami

Para elegir a los ganadores del Guante de Oro, establecido en 1957, se evalúa a los jugadores mediante un proceso de votación que integra a los managers y coaches de MLB (75 %) junto con la comunidad de análisis del béisbol a través de estadísticas avanzadas, (25 %).

Puerto La Cruz / Redacción web