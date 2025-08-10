Tres comunidades rurales de Andrés Mata dejaron de recibir agua hace un mes tras dañarse una bomba

Al menos tres comunidades rurales de la parroquia Tavera Acosta del municipio Andrés Mata, en el estado Sucre, vienen padeciendo sequía crónica luego de que se dañara la bomba que impulsa agua desde el pozo que los abastece. Son unas 200 familias las que se ven afectadas por la situación.

Luis Sánchez, vecino de Blanco Lugar, precisó que aparte de su sector están afectados La Naranja y Guaruta, que llevan poco más de un mes sin ver una gota del recurso hídrico.

El vecino señaló que deben comprar envases de 100 bolívares diarios para suplir las necesidades, lo cual es un gasto oneroso pues no cuentan con dinero constantemente.

Explicó que la estación de bombeo está ubicada en la población de Botuco, donde no tienen problemas de agua porque su bomba funciona sin problemas.

En cambio, dijo, están esperando que las autoridades, tanto de la alcaldía como de la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe), se presenten y les digan cuándo habrá una solución para abastecer a estas poblaciones rurales.

Sánchez señaló que el problema se generó por un transformador que está botando aceite, que habría ocasionado el daño a la bomba.

Aspiran que los encargados del área en Hidrocaribe suban a la zona y verifiquen si la bomba se dañó de forma definitiva y que den una solución, porque el padecimiento en la zona por la falta de agua es grande.

Sucre / Corresponsalía Carúpano