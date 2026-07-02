Tras 114 horas de labores, rescatistas lograron extraer con vida a Hernán Gil

Luego de 114 horas de trabajos continuos, este jueves rescatistas internacionales lograron extraer con vida a Hernán Gil, de 44 años, quien estaba bajo los escombros del centro comercial Galerías Playa Grande, ubicado en La Guaira. La edificación colapsó el 24 de junio, tras un doblete sísmico.

La información fue dada a conocer por la Cruz Roja de Costa Rica a través de las redes sociales de la reconocida periodista Shirley Varnagy, quien labora para el Circuito Onda y Venevisión. En esas plataformas digitales se indicó que que los voluntarios pudieron sacar a Gil de las ruinas de la edificación a las 9:20 am. En el proceso también participaron voluntarios de El Salvador, Bomberos de Chile y especialistas en rescate provenientes de Estados Unidos.

"Hernán ha sido rescatado y ya se encuentra en una ambulancia de la Cruz Roja Venezolana", indicaron las autoridades a medios nacionales.

Macuto / Redacción Web