Transportistas rechazan que un alza en el pasaje no incluya su anclaje a la tasa del dólar

Desde hace varios días se ha estado evaluando la posibilidad de que se produzca un aumento en el costo del pasaje urbano, pues es una solicitud que, a nivel nacional, ha sido realizada por el gremio de transportistas.

Fernando Mora, director ejecutivo de la Cámara Venezolana de Empresas de Transporte Extraurbano, señaló que se pide a las autoridades incrementar la tarifa para ubicarla en 50 centavos de dólar.

Al consultar con algunos transportistas de Cumaná, éstos expresaron su acuerdo con la iniciativa, pues consideran que no es recomendable mantener la tarifa en bolívares, ya que con el constante aumento del dólar “todo se devalúa”.

Jovanni García, conductor, comentó que lo ideal sería que el precio del pasaje se ancle a la divisa estadounidense y se fije en medio dólar, porque todo sube y pasaje no, afectado sus ganancias.

“Lo que antes hacías, por ejemplo 100$ en una semana, ahora son 50$ o menos. Y bueno, los usuarios no tienen la culpa de que el sueldo sea poco, pero ellos tampoco se pueden quedar estancados pagando un pasaje a 20 bolívares”.

Sí alcanza, pero...

En cuanto a si actualmente les alcanza lo que hacen en sus recorridos diarios, dijo que “sabiendo administrar lo que da el autobús sí es suficiente , pero a la hora de que la unidad se dañe y tenga que comprar repuestos, o que se le deba hacer mantenimiento para que siga operativo, entonces lo que uno pudo reunir en una semana, en una simple pieza se gasta todo”.

Algo similar comentó el trabajador del volante Juan Niñez, quien considera que es necesario que se evalúe el caso del sector transporte, porque con un pasaje de 20 bolívares van a tener que parar las unidades.

“Ahorita nos puede alcanzar para lo básico, pero si se dañan los vehículos no tenemos para repararlos, y de eso vivimos. Si no trabajamos no comemos”.

La tarifa del pasaje urbano se encuentra fijada en 18 bolívares, sin embargo, los conductores por lo general cobran 20 bolívares, debido a la escasez de sencillo para dar el cambio. El alza planteada supondría un aumento, mínimo, de 30 bolívares sobre el monto actual.

Cumaná / GL – Corresponsalía