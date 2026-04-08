Transportistas de El Tigre piden rebaja de trimestres y exoneración de deudas (+Fotos)

En una mesa de trabajo sostenida con autoridades locales, este martes, 7 de abril, el gremio de transporte en El Tigre, estado Anzoátegui, solicitó a la dirección de Hacienda Pública Municipal una rebaja en el pago de trimestres de los vehículos, correspondientes a lo que va de 2026 y la exoneración de las deudas acumuladas durante los años de la gestión municipal pasada, que aún no han sido canceladas.

El encuentro estuvo coordinado por el concejal José Brito, presidente de la Comisión de Servicios Públicos de la cámara municipal de Simón Rodríguez, con la intención de equilibrar la sostenibilidad económica del sector transporte y las responsabilidades fiscales de la jurisdicción.

Además, contó con la participación de la directora de Hacienda Municipal, Otilia Sulbarán; y los líderes de las diversas líneas de transporte urbano, suburbano y mototaxis que hacen vida en la ciudad.

Petición

Frente a la petición que los profesionales del volante, Sulbarán señaló la complejidad de estas aspiraciones que persiguen doble beneficio. Sin embargo, se comprometió a evaluar los escenarios técnicos para dar una respuesta a la brevedad posible.

Por su parte, a modo de buscar soluciones para sincerar la data, el concejal Brito propuso realizar una jornada especial conjunta entre los transportistas y Hacienda Municipal.

"Es fundamental contar con un censo actualizado de todas las líneas de transporte, incluyendo, sin excepción, a las fuerzas motorizadas (mototaxis). Esto nos permitirá avanzar con orden y compromiso", afirmó Brito.

El Tigre / Damary Díaz