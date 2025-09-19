Transportistas de Cumaná piden mejoras en distribución de diésel

Las fallas en la distribución del diésel al sector transporte público viene causando dificultades en la prestación del servicio en Cumaná, estado Sucre.

Así lo denunció Aquilino Márquez, presidente de la Unión Conductores de Boca de Sabana y vocero del sindicato que agrupa a los conductores, quien precisó que se les suministra el combustible por grupos hasta el sábado de cada semana. El domingo no se surte.

Esto tiene como consecuencia que muchos transportistas no tengan para trabajar los lunes y ante el inicio del año escolar y el aumento del flujo de pasajeros, la situación se volverá crítica.

"Lamentablemente, vamos a estar en una cola el lunes por la mañana y vamos a ver a nuestros niños y adolescentes varados en las paradas, sin poderlos trasladar a las distintas instituciones del municipio, porque estamos allí, a la espera del combustible".

Márquez pidió que se busque una solución al problema, para poder prestar el servicio al cien por ciento.

Devaluado

Dijo que el panorama para el sector transporte público no es bueno, líneas de transporte que tienen 20 o 30 vehículos, sólo tienen operativos 50 %, debido a que el resto se encuentra en talleres, situación que se agrava por el costo de las reparaciones, encarecidas con la devaluación y el alza constante del dólar.

Dijo que la tarifa de pasaje está muy por debajo de lo que debería y lo que reciben no alcanza para mantener la operatividad. "El sector transporte organizado de Cumaná, que también somos pueblo, pedimos que se tome en cuenta estas peticiones que estamos haciendo, porque de lo contrario la población va a sufrir más".

Sucre / Corresponsalía