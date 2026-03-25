Trabajadores protestaron para exigir la restitución inmediata de los apartamentos de Capsteea en Barcelona

Un grupo de trabajadores activos y jubilados de la Gobernación del estado Anzoátegui, socios de la Caja de Ahorro y Previsión Social de los Trabajadores del Ejecutivo del Estado Anzoátegui (Capsteea), protestaron la mañana de este martes, en las afueras del Palacio de Justicia de Barcelona, para exigir la restitución inmediata del Conjunto Residencial Capsteea I, ubicado en la ciudad capital.

Según Robinson Guaimare, tesorero y directivo de la organización, los 120 apartamentos, construidos con sus ahorros, fueron "invadidos" en el 2018 y pese a los trámites correspondientes legalmente, no han recibido respuesta de las autoridades.

Aseguró que cuentan con una sentencia de acción reivindicatoria que fue decidida el 15 de octubre del año 2024 y esta es fecha, que no se le ha dado la ejecución.

"Es por esa razón, que exigimos de manera inmediata que se desaloje el Conjunto Residencial Capsteea I, que pertenece a los trabajadores. Estamos en una situación de denegación de justicia, nos están violando el derecho constitucional a una vivienda digna, el derecho constitucional a la propiedad privada y el derecho a la tutela judicial efectiva ", expresó Guaimare, en nombre de los afectados.

Ante esta situación, Guaimare señaló que seguirán con acciones de calle hasta lograr que les resuelvan el problema.

"Intentaremos un amparo constitucional por la omisión de las autoridades judiciales y nos mantendremos en la calle, hasta que se nos dé la solución y nos devuelvan los apartamentos que son de los trabajadores de la caja de ahorro", enfatizó.

Atención

Se conoció que tras varios minutos de protesta, una comisión de los afectados fue recibida por el Juez Rector y Coordinador Civil del estado Anzoátegui, Reinaldo Centeno.

De acuerdo a Guaimare, uno de los presentes en el encuentro, Centeno manifestó que debían esperar la autorización a nivel nacional.

Barcelona / Elisa Gómez