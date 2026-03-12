Trabajadores protestan en Cumaná por salarios dignos y rechazan “bonificación” del sueldo

Representantes de distintos sectores laborales se concentraron este jueves 12 de marzo en la Plaza Andrés Eloy Blanco de la ciudad de Cumaná, capital del estado Sucre para manifestar su rechazo a la precariedad salarial y denunciar lo que califican como “tácticas dilatorias” por parte del Ejecutivo nacional para atender las demandas de los trabajadores.

En la jornada participaron docentes, jubilados del Poder Judicial y trabajadores del sector eléctrico, quienes coincidieron en que la actual situación económica hace insostenible cubrir las necesidades básicas con los ingresos que perciben.

Durante la actividad, los manifestantes reiteraron su exigencia de mejoras salariales reales que permitan recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores activos y pensionados.

Reclamos desde distintos sectores

En representación del gremio educativo, José Texeira, dirigente del sindicato de educación del estado Sucre, advirtió que el sector no aceptará reformas legales como condición para otorgar aumentos salariales.

El dirigente insistió en que las autoridades deben cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las convenciones colectivas vigentes. Además, no descartó la posibilidad de convocar una huelga general si continúan sin atenderse las demandas del sector.

Ellis Sifontes, jubilada del Poder Judicial, calificó de “injusta” la política salarial actual y señaló que los pensionados requieren ingresos que les permitan vivir con dignidad tras años de servicio al Estado.

Desde el sector eléctrico, el dirigente Francisco Malavé denunció la presunta intención del gobierno de eliminar beneficios laborales históricos mediante instrumentos administrativos como el memorándum 2792 y el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE).

Según explicó, los sindicatos se mantienen en pie de lucha para defender las prestaciones sociales y otros derechos laborales que consideran vulnerados.

Protestas continuarán

Los manifestantes aseguraron que este tipo de concentraciones se repetirá de manera semanal y que buscarán aumentar la presencia de trabajadores en las calles de distintas ciudades del país hasta obtener respuestas concretas por parte del Gobierno.

Cumaná / Lino Castañeda