Trabajadores en El Tigre proponen que salario se eleve a 1.500 dólares

Con una movilización hacia la sede de la Defensoría del Pueblo en El Tigre, estado Anzoátegui, la mañana de este jueves, 9 de abril, gremios de trabajadores activos, jubilados y pensionados se manifestaron para protestar una vez más por salarios dignos.

La marcha, que se unió a una convocatoria de la coalición sindical-gremial a nivel nacional, partió desde el distribuidor Acosta Millán y tomó la avenida Francisco de Miranda del municipio Simón Rodríguez, bajo consignas que expresaban el descontento colectivo.

En la actividad, la voceria la llevó Mariela Ruíz, profesora jubilada de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel), quien se refirió al anuncio de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre un próximo aumento de salario "responsable" para el 1ero de mayo.

Indicó que la aspiración principal es un sueldo integral equivalente a 1.500 dólares, incluyendo las bonificaciones

"Que hagan valer esa cuota de poder que les han dejado por un ratico para que nos aumenten (…) entonces necesitamos que el sueldo mínimo, por estos momentos, hasta que culmine el proceso de transición, llegue a 600 dólares", precisó Ruíz.

"Estamos viviendo como mendigos"

La profesional de la educación subrayó que los 130 bolívares que actualmente devengan los empleados públicos como salario base, no alcanzan para vivir. Dijo que bajo estas condiciones se sienten como "unos mendigos".

"El costo de la vida es demasiado alto, el pasaje para ir a trabajar está en 150 bolívares y el sueldo básico en 130, eso no tiene paridad. No es justo que sigamos viviendo como mendigos", lamentó.

Al mismo tiempo, Ruíz solicitó el pago de las prestaciones sociales para los jubilados, con especial énfasis en el sector universitario.

Agregó que a pesar de haber prestado 27 años de servicio y hasta más, gran parte del personal en esta área todavía no goza del beneficio.

El Tigre / Damary Díaz