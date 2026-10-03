Trabajadores del Matadero de Maturín denuncian colapso

Los trabajadores del Matadero Municipal de Maturín, en el estado Monagas, denunciaron este viernes 2 de octubre que persiste el problema en el deterioro de las instalaciones y la falta de insumos fundamentales para el trabajo diario.

Además, la situación la expresaron en varias oportunidades, pero siguen sin respuestas por parte de los entes gubernamentales.

“Este matadero está en el suelo. Cuando hubo tiempo de arreglar las cosas, lo que hicieron fue destruirlo por completo. Queremos que la alcaldesa (Ana Fuentes) venga y recorra este matadero que produce de 5.000 a 7.000 dólares a diario. No hay un cepillo, ni una pala, ni nada”, expresó uno de los trabajadores a Radio Fe y Alegría Noticias.

Al deterioro del matadero se suma la disminución de los beneficios laborales de los trabajadores, en al menos un 80 %, que comprometen la salud, la educación y la integridad de sus familiares.

Ante esto, exigen la presencia de la alcaldesa y que se hagan los cambios correspondientes en beneficio no solo del matadero sino también de los trabajadores.

Maturín / Radio Fe y Alegría Noticias