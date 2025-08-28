Trabajadores del hospital Razetti exigen el cumplimiento de medidas de seguridad

Desde el Movimiento de Trabajadores de la Salud en el estado Anzoátegui (Motrasalud) exigen a las autoridades el cumplimiento de las medidas de seguridad en el hospital Luis Razetti de Barcelona.

Edisson Hernández, coordinador general de la organización sindical, indicó que en el centro asistencial existen áreas sensibles donde médicos, enfermeros, camilleros y demás personal necesitan tener sus respectivos implementos para el resguardo de su salud, pero habitualmente no los tienen.

"A las áreas de emergencia llegan pacientes en delicado estado de salud, muchos con enfermedades infectocontagiosas. Por eso todos deberíamos estar bien equipados para prestar una buena atención, sin que ellos signifique peligro de contagio para nosotros y el resto de pacientes", expresó el dirigente, quien enfatizó en que los responsables de garantizar la dotación de equipos de protección personal deben cumplir su responsabilidad.

Hernández añadió que lo que piden no es más que el respeto a la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat) y reiteró que un centro hospitalario debe estar apegado estrictamente a las normas de salud pública.

Llamado

A juicio de Edisson Hernández también es importante que sean tomados en cuenta, y atendidos con inmediatez, los reportes que hacen cuando un área del nosocomio presenta deterioro. Acotó que los jefes de servicios deberían actuar con rapidez para corregir las respectivas fallas y evitar males mayores.

El dirigente hizo un llamado a la dirección del hospital, al presidente del Instituto Anzoatiguense de la Salud (Saludanz) y coordinadores de todas las áreas para que hagan cumplir la normativa legal vigente, como mecanismo de protección integral de los trabajadores.

Barcelona / Javier A. Guaipo