Tobin Carberry se une Marinos para fortalecer el perímetro

Marinos de Anzoátegui refuerza su plantilla de cara a la segunda vuelta de la temporada 2026 de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) con la incorporación del escolta estadounidense Tobin Carberry, quien se suma al Acorazado Oriental como una pieza clave para fortalecer el juego exterior del equipo. Esta será además la primera experiencia del jugador en Latinoamérica, ampliando así su ya extenso recorrido internacional.

Enrique Cáceres, integrante del departamento de prensa del Buque, informó que con 1,94 metros de estatura, Carberry llega a la organización como un jugador versátil, capaz de desempeñarse tanto en la posición de escolta como de base, destacando por su capacidad anotadora, lectura de juego y experiencia en múltiples ligas alrededor del mundo.

Experiencia internacional

El jugador de 34 años se formó a nivel universitario en LIU Post, donde culminó su etapa en 2013 tras ser reconocido como Jugador del Año de la Conferencia East Coast, consolidando una destacada carrera en la División II de la NCAA.

A lo largo de su trayectoria profesional, ha acumulado experiencia en ligas de Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Islandia, Italia, Rusia, Turquía y Estados Unidos, consolidándose como una pieza confiable en distintos contextos competitivos.

Entre sus logros más destacados figura su etapa con Bakken Bears en Dinamarca, donde fue campeón y MVP.

Presente competitivo en Asia

Durante la temporada 2025-2026, Carberry vio acción en la P.League+ de Taiwán con los TSG Ghosthawks, disputando 13 encuentros en los que promedió 15,5 puntos, 4,5 rebotes y 3,6 asistencias por partido, con sólidos porcentajes de 49,5 % en tiros de dos puntos y 85,7 % desde la línea de tiros libres.

Además, registró actuaciones destacadas, incluyendo partidos de 30 y 27 puntos, evidenciando su capacidad ofensiva y consistencia en escenarios de alta exigencia.

Puerto La Cruz / Redacción Web