Tigres de Aragua vence 8-3 a Cardenales de Lara en el inicio de la temporada

Los Tigres de Aragua derrotaron este miércoles como visitantes por 8-3 a los Cardenales de Lara en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto en el inicio de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

En este encuentro, Tigres -dirigido por el exjugador y exmánager de Grandes Ligas Oswaldo Guillén- dio 13 hits, mientras Cardenales, campeón de la campaña 2024-2025, conectó siete. El lanzador ganador fue Daniel Juárez y el perdedor Max Castillo.

Lara viene de ganar su séptimo título en la cita pasada frente a Bravos de Margarita, lo que lo convierte en el quinto equipo con más campeonatos de la LVBP. En esta lista, está de primero Leones de Caracas con 21 títulos, le sigue Navegantes del Magallanes (13), Tigres de Aragua (10) y Tiburones de La Guaira (8).

Aniversario de la LVBP

Esta temporada coincide con los 80 años de la LVBP, fundada el 27 de diciembre de 1945, y con los 60 años de Tigres como equipo.

Solo tres equipos repiten mánager: José Alguacil, con Leones del Caracas; Lipso Nava, con Águilas del Zulia, y Eduardo Pérez, con Navegantes del Magallanes.

Por su parte, Henry Blanco regresa a Bravos de Margarita tras ser campeón en la temporada pasada.

A su turno, César Izturis se estrena con Cardenales de Lara, Asdrúbal Cabrera con Caribes de Anzoátegui, Gregorio Petit con Tiburones de La Guaira y Oswaldo Guillén con los Tigres de Aragua.

Barquisimeto / EFE