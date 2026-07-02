Tigres de Aragua utiliza su parque como centro de acopio

Tigres de Aragua, equipo de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), usa su hogar: el estadio José Pérez Colmenares de Maracay como centro de acopio en medio de la emergencia nacional, causada por el doblete sísmico del 24 de junio de 2026 que causó miles de muertos y heridos en el país.

A través de un comunicado oficial, pubicado en su portal web, la directiva de los felinos expresó su solidaridad con los damnificados e informó que desde la semana pasada habilitaron el recinto deportivo para recibir donaciones que serán entregadas a los afectados por el desastre natural.

"Queremos informarle a toda la opinión pública, los seguidores del beisbol venezolano y toda la comunidad en general, que la organización Tigres de Aragua abrió las puertas del José Pérez Colmenares como centro de acopio para recibir insumos que serán distribuidos hacia las zonas más afectadas por el trágico sismo que ocurrió el pasado 24 de junio en nuestro país. Nuestro recinto pasa a ser un espacio de unión y esperanza, por lo que hacemos un llamado a la ciudadanía, empresas privadas e instituciones a sumar voluntades mediante la donación de insumos prioritarios como agua potable embotellada, alimentos no perecederos (enlatados, granos, arroz, harina), insumos médicos y de primeros auxilios", explicó la gerencia de los bengalíes.

Acceso

"El acceso principal del estadio tiene sus puertas abiertas desde las 8:30 p.m. de este sábado, 27 de junio, organizando cualquier aporte que haya sido recibido, con la garantía de que todo lo que se logre recaudar será entregado a las entidades encargadas para hacerle llegar los productos a los venezolanos en las zonas más afectadas, como los sectores de: nuestro estado Aragua, Caracas, La Guaira y Falcón. La recepción será hasta las 5:30 p.m. Un grupo de personas estará encargado de ir clasificando los productos. No obstante, es importante tenerlos distribuidos desde su entrega, para que puedan ser ubicados rápidamente", agregó la gerencia de la escuadra que premiará a las personas que colaboren con las personas afectadas por los movimientos telúricos.

"Realizando su aporte solidario con las personas afectadas, también podrán optar por adquirir entradas gratuitas para la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, como agradecimiento a su muestra de apoyo y empatía. Deben facilitar sus datos personales en el momento de realizar la donación. ¡Juntos, saldremos adelante!".

Maracay / Redacción Web