Tigres de Aragua pactó con el lanzador Cory Thompson

Tigres de Aragua anunció la contratación del relevista Cory Thompson, su segundo importado con miras a la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesinal (LVBP).

Según el departamento de prensa de la LVBP, el derecho, de 30 años de edad, actuó en el sistema de granjas de Rojos de Cincinnati y Cardenales de San Luis, entre 2017 y 2022, llegando a alcanzar la categoría Doble A en tres ocasiones.

El resto de su experiencia profesional la ha acumulado en circuitos independientes de Estados Unidos, incluida la Atlantic League, los últimos dos años con el uniforme del Gastonia.

Números

En 2025, exhibe récord de 3-2, con dos salvados y 2.96 de efectividad, en 27.1 innings repartidos en 24 juegos. En ese trabajo a aislado 23 hits –ninguno de ellos jonrón- y nueve carreras limpias, con 10 boletos y 30 ponches. Su WHIP es de 1.20.

Durante su trayectoria en el beisbol organizado, lanzó 218.0 entradas, con un promedio de 3.51 carreras limpias, 213 ponches y 1.33 de WHIP; siempre como relevista.

“La adquisición de Thompson le aportará potencia al bullpen, así como un abanico de alternativas en el relevo para Cuerpo Técnico bengalí”, señala el comunicado de prensa.

Caracas / Redacción Web