Tigrenses celebraron peregrinación y fiesta de la Divina Misericordia (+Fotos)

Por segundo año consecutivo, la peregrinación y fiesta de la Divina Misericordia se vivió en El Tigre, estado Anzoátegui, el sábado 11 de abril de 2026.

La programación se inició con una caminata desde la Catedral Nuestra Señora del Valle hasta "El Mangal" del sector Villa Rosa, donde próximamente será levantado el Santuario de la Divina Misericordia.

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Niños y adultos acompañaron masivamente la ruta, llenos de gran devoción, a propósito de que esta solemnidad se celebra cada segundo Domingo Pascua.

Punto de encuentro

Al reunirse en el punto de llegada, bajo la sombra de árboles de mangos, se ofreció una eucaristía, presidida por monseñor José Manuel Romero Barrios, obispo de la diócesis de El Tigre, y concelebrada por los presbíteros César García, Enrique Villalba y Ariel Castillo.

Además, acompañaron miembros de la vida consagrada femenina, seminaristas y monaguillos.

‎El presbítero César García fue el encargado de dar la homilía y compartió una reflexión. "Debemos reconocer nuestras caídas pero no para quedarnos en la culpa, sino para darnos cuenta de cuánto necesitamos caminar de la mano de Jesús. La fe se fortalece en ese ciclo, caer, reconocer, levantarse y seguir caminando con la mirada puesta en él", expresó.

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El Tigre / Damary Díaz